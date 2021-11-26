У розтраті майже ₴700 тис. підозрюють посадовця Гостомельської селищної ради

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру одному із заступників Гостомельського селищного голови за фактом розтрати коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовець Гостомельської селищної ради уклав договір з підрядником на виконання будівельних робіт об’єкту. При цьому він знав, що реконструкція нежитлового приміщення під Центр первинної медико-санітарної допомоги виконана в повному обсязі та не потребує фінансування з бюджету. У подальшому він підписав акти виконаних робіт. Таким чином з місцевого бюджету безпідставно витрачено майже 700 тис грн.

Правоохоронцями проведено обшуки в приміщенні селищної ради. Вилучено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Викрито посадовця прокурорами спільно зі співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Нацполіції України та Бучанського РВ Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської обласної прокуратури