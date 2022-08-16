Повідомлено про підозру ще 8 мародерам з російської армії, які грабували українців у Бучі

Серед них – військовослужбовці зс рф і росгвардії.

Перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Київщини, ці загарбники проводили так звані «зачистки» населених пунктів: грабували майно місцевих мешканців і мародерили покинуті домівки, щоб згодом відправити все це своїм рідним.

Слідчі зібрали беззаперечні докази порушення ними законів та звичаїв війни.

Встановлено, що більшість із них – військовослужбовці в/ч 6720 федеральної служби військ національної гвардії рф. Серед них є й десантник-гвардієць з окупованого Криму.

Зокрема, з 24 лютого по 31 березня 2022 року на території тимчасово окупованої Бучі ці російські військові награбували собі «трофеї» – комп’ютерну та побутову техніку, ювелірні вироби, гаджети, одяг, продукти харчування тощо.

Задокументовано, що згодом зловмисники відправляли крадене майно рідним у поштових відправленнях з білоруського міста Мозир. Ці «посилки» призначалися адресатам у Алтайському та Хабаровському краях, на Сахаліні.

Наразі всім їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Викриття мародерів проводили співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управління державою ДЗНД СБУ разом із Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України