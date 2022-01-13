Повідомлено про підозру ще двом фігурантам катування людини у відділку поліції на Харківщині
Працівники Територіального управління ДБР Полтави повідомили про підозру оперуповноваженому одного з відділів поліції в Харківській області, який брав участь у катуванні людини, та судово-медичному експерту, який допомагав прикрити це катування.
Як вже повідомлялося, працівники поліції розслідували вбивство, що сталось в одному з сіл Харківщини у листопаді 2019 року.
В.о. начальника відділу поліції та його підлеглий оперуповноважений щоб швидке розкрити злочин вирішили зробити винним у вбивстві товариша померлого, хоча не мали для цього доказів.
Вони зайшли до будинку 61-річного чоловіка, який на той момент спав, почали його бити та душити дерев’яною палицею, та вимагати зізнатися у вбивстві.
Потім потерпілого в кайданках відвезли до відділку поліції, де катування продовжилося. Протягом години потерпілого били по голові пластиковою пляшкою з водою, здавлювали та відтягували йому геніталії.
Не витримавши катувань чоловік взяв на себе провину за вбивство товариша.
Під час досудового розслідування суд обрав потерпілому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але чоловік в суді все-таки домігся, аби його випустили зі слідчого ізолятора.
У вересні 2021 року ДБР повідомило про підозру у катуванні тимчасово виконувачу обов’язків начальника одного з відділів поліції в Харківській області (ч. 2 ст. 127 КК України).
Оперуповноваженому, який разом із своїм керівником катував людину, 6 січня 2022 року також повідомлено про підозру у катуванні (ч. 2 ст. 127 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Окрім цього встановлено, що поліцейські для прикриття свого злочину залучили судмедексперта, який у судово-медичній експертизі не вказав наявність у потерпілого тілесних ушкоджень, спричинених працівниками поліції.
6 січня 2022 року судово-медичному експерту повідомлено про підозру у завідомо неправдивому висновку, поєднаному з обвинуваченням у тяжкому злочині (ч. 2 ст. 384 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Крім того, працівники Теруправління ДБР Хмельницького повідомили про підозру командиру відділення військової частини Національної гвардії України, що дислокується на Хмельниччині.
Відомо, що вранці 1 січня 2022 року між військовим та громадянином виник конфлікт, який переріс у бійку. Нацгвардієць вдарив чоловіка кілька разів у голову, повалив на землю та продовжував бити ногами.
Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. За показами свідків, учасники конфлікту перебували у стані алкогольного сп’яніння. Очікуються результати експертизи.
На момент вчинення правопорушення військовий на службі не перебував.Tweet