Повідомлено про підозру службовим особам підприємств, які під час війни поставили росіянам вироби з металу на 1,5 млн. доларів 

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру службовим особам підприємств за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України підприємство продовжило постачати державі-агресору продукцію власного виробництва – вироби з металу.

Упродовж 2022 року до рф було поставлено товару на загальну суму 1,5 млн доларів США. Кінцевим споживачем цієї продукції на території росії є підприємство, яке поставляє металеві загородження для потреб міноборони рф.

Під час обшуків в офісах та за місцем проживання фігурантів виявлено і вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Досудове розслідування здійснюється ДБР, оперативний супровід – ГУ «І» ДЗНД СБУ.

Офіс Генпрокурора