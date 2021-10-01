Підозрюваного у вбивстві закарпатця взяли під варту

Суд задовольнив клопотання прокурорів Стрийської окружної прокуратури про обрання найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 22-річному мешканцю Стрийщини, якого підозрюють у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, уночі 26 вересня поточного року в одному із будинків у смт. Верхнє Синьовиднє троє чоловіків розпивали алкогольні напої.

У ході конфлікту, який розпочався на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, підозрюваний наніс декілька ударів сокирою по голові 42-річному потерпілому. Від отриманих травм останній помер на місці.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ відділення поліції №3 РУП ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури