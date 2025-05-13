Арештовано майно звільнененого тиловика, який казково збагатився під час війни

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактами незаконного збагачення і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом

Наприкінці квітня суд арештував низку майна колишнього начальника центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Командування сил логістики Збройних сил полковника Олександра Заярного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Арешти накладено на 14 земельних ділянок загальною площею 70 соток, які розкинулися у Бобрицькій сільській раді на Київщині. Кожна з цих ділянок, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, «нарізана» по п’ять соток.

Полковник став власником цих ділянок протягом червня-липня 2024 року. Їхня вартість склала від 10 тис. грн до 15 тис. грн. При цьому, за даними слідства, ціну на куплені ділянки суттєво занижено: мінімальна вартість однієї земельної ділянки на дату продажу складала 220 тис. грн.

Крім цього, під арешт потрапило 10 соток землі для ведення садівництва записані на доньку військового. Вона стала власницею у вересні 2023 року.

Також Феміда арештувала п’ять автомобілів, чотири з яких з’явилися у військового та його членів сім’ї (сина і дружини) під час вторгнення РФ в Україну. Йдеться про Skoda Octavia, 2012 року випуску, Toyota Tundra, 2017 року випуску, Lincoln Nautilus, 2018 року випуску, Hyundai Tucson, 2021 року випуску і Toyota Tundra, 2023 року випуску. Як підтвердила експертиза Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, вартість цих автівок значно занижена. Наприклад, при реєстрації Toyota Tundra, 2023 року випуску вказано вартість 1,44 млн грн. Натомість середня ринкова ціна на момент купівлі автомобіля склала 3,46 млн грн.

У судовій ухвалі сказано, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження і збереження речових доказів.

За відомостями слідства, у 2020-2024 роках Олександр Заярний набув велику кількість дороговартісного майна, що не підтверджується офіційними джерелами доходів. Більшість майна було оформлено на близьких осіб. Кримінальне провадження веде Головне слідче управління Державного бюро розслідувань за фактами незаконного збагачення, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом і незаконного поводження зі зброєю.