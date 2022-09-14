Повідомлено про підозру судді, який агітував своїх знайомих підтримувати «русскій мір» в Києві

За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який, будучи у Києві, очікував захоплення України росіянами. Спецслужба зібрала вичерпну доказову базу: зловмисник виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював знайомих до співпраці з ворогом.

Така позиція є грубим порушенням «Присяги судді», що уповноважує особу, яка її склала, здійснювати правосуддя від імені України, працюючи для реалізації верховенства права на благо всього народу.

Наразі судді повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою);

ч. 4 ст. 27 та ч. 7 ст. 111-1 (підбурювання до колабораційної діяльності, зокрема до добровільного зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

У ході слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що цей посадовець:

визнає правомірними дії рф щодо вторгнення на територію України;

заперечує факти руйнування окупантами об’єктів цивільної та критичної інфраструктури, мародерства, незаконного затримання місцевих мешканців, примусового їх утримання та застосування до них тортур;

не приховує ненависті до Сил оборони України та до патріотично налаштованих громадян;

проявляє нетерпимість до української влади та засуджує дії Президента України з оборони держави.

У розпорядженні СБУ є записи телефонних розмов судді з членами його сім’ї, родичами та близькими друзями. Вони є документальним підтвердженням антиукраїнських позицій фігуранта.

Водночас через відсутність законодавчого врегулювання функціонування Вищої ради правосуддя (ВРП) затримати цього зловмисника неможливо, навіть після оголошення підозри. Тому що ВРП – це єдиний орган, уповноважений надати дозвіл на затримання суддів.

СБУ сподівається, що найближчим часом члени ВРП будуть обрані і цей орган повною мірою розпочне свою роботу та разом з іншими уповноваженими структурами працюватиме на очищення судової гілки влади.

Викриття протиправної діяльності посадовця здійснювали співробітники Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою ДЗНД СБУ за процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України