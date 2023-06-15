Повідомлено про підозру так званій «медійниці» з Херсонщини, яка пропагувала інтеграцію регіону до Росії

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури місцевій мешканці заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час тимчасової окупації Херсона підозрювана вступила до «Медіашколи» на базі створеної окупаційною владою телерадіокомпанії «Таврія». З метою пропагування «русского мира» дівчина проводила інтерв’ю з прихильниками держави-агресора.

Орім того, після отримання посвідчення від «спілки журналістів росії» вона дала інтерв’ю ЗМІ країни-окупанта, в якому публічно підтримала інтеграцію області до рф.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Херсонського райуправління поліції ГУ НП в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора