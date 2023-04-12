Повідомлено про підозру у держзраді працівниці так званого «МЧС ДНР»

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури жительці одного з сіл Волноваського району Донеччини заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після окупації території російськими військами начальник відділу цивільного захисту районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшла на бік ворога.

Вона зрадила присязі та погодилася обійняти посаду «старшого інспектора» у так званому «государственном бюджетном учреждении «Пожарно-спасательный отряд г.Волноваха МЧС ДНР».

Підозрювана надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала ідеї проросійської спрямованості.

Крім того, для встановлення окупаційної влади держави-агресора, штучного створення у місцевого населення хибних уявлень про добрі наміри російських військ та існування ідей «руського миру» так звана «інспекторка» брала участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора