Арештовано активи компаній російського олігарха на суму понад ₴12,4 млрд.

За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн. Це цінні папери, які знаходилися на рахунках банку, що входить в десятку найбільших фінансових установ та включений до системно важливих банків України. Його бенефіціарними власниками є бізнесмени РФ.

За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згаданий банк, до війни і упродовж збройної агресії РФ проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. У подальшому вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт.

Таким чином російський олігарх з бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України. З метою виконання завдань кримінального провадження Офісом Генерального прокурора організовано взаємодію із Держфінмоніторингом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України.

Раніше за клопотанням прокурорів судом також було накладено арешт на активи цих компаній російського олігарха на суму майже пів мільярда гривень.

Офісу Генерального прокурора