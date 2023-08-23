Повідомлено про підозру учасникам НЗФ так званої «днр», які катували фермера на Херсонщині

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру учасникам нзф «днр» у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, командир взводу одного з стрілецьких полків так званої «днр» та його підлеглий у квітні 2022 року під час окупації частини Херсонської області затримали місцевого фермера. Вони помістили його до підвалу одного з житлових будинків.

У подальшому, вимагаючи у потерпілого за звільнення 4 млн доларів США, підозрювані катували його. Вони били його ногами та прикладом автомату по нижнім кінцівкам і голові, використовуючи газову горілку, направляли полум’я відкритого вогню на голову, обличчя та кінцівки фермера.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних в розшук, звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора