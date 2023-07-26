Повідомлено про підозру уманчанину, який надав у військкомат підроблені документи про навчання за кордоном

За процесуального керівництва прокурорів Уманської окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річному чоловіку за фактом використання завідомо підроблених документів (ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України).

За версією сторони обвинувачення, уманчанин, маючи намір отримати право на відстрочку від призову на військову службу та можливість перетнути державний кордон, звернувся до Уманського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надавши підроблені документи про навчання за кордоном.

Однак, задум хлопця викрили працівники військового комісаріату.

Завдяки вжитим заходам, в тому числі в межах міжнародного співробітництва, зібрано докази, що викривають протиправні наміри призовника. У зв’язку із переховуванням підозрюваного від правоохоронних органів вживаються заходи до розшуку підозрюваного.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у виді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури