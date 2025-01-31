Учасника підпалів авто і дверей квартири працівника ТЦК і СП посадили на 5 років

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області визнав двох громадян винними у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 січня.

Не пізніше липня 2024 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, організувала злочинне обʼєднання, до якого ввійшли троє учасників — співорганізатор і виконавець, а також співввиконавець, який діяв під контролем правоохоронних органів. Учасники групи займалися підпалами транспортних засобів і вхідних дверей до житла працівників ТЦК та СП на території Закарпатської області.

Організатор налагоджував звʼязок із представниками РФ з метою отримання від них грошової винагороди за таку діяльність, а також інформації про працівників ТЦК і СП.

Виконавець отримав список 11 військовослужбовців. У переліку була жінка, звільнена зі служби ще в 2021 році. 1 серпня 2024-го співвиконавець зімітував підпал її авто і надіслав куратору відео.

Співорганізатор злочину отримав 650 USDT на крипто-гаманець, конвертував їх у 27 тисяч гривень і розподілив між співучасниками. Виконавець залишив собі 8 тисяч гривень і 12 тисяч надіслав спільнику, який безпосередньо підпалював авто.

7 серпня було імітовано підпал авто співробітниці Мукачівського РТЦК. Виконавці знову отримали 20 тисяч гривень.

8 серпня співвиконавець імітував підпал вхідних дверей квартири, в якій зареєстрований колишній працівник ТЦК і СП. За це йому мали заплатити 16 тисяч гривень, але не встигли, оскільки співучасників затримали до того, як замовник перерахував гроші.

У судовому засіданні обвинувачені визнали вину і каялися. Один із них розповів, що не міг віддати борг знайомому і той, погрожуючи фізичною розправою, запропонував відпрацювати підпалами майна.

Співвиконавця засудили до 5 років тюремного покарання. У квіті 2024-го цього чоловіка вже притягували до кримінальної відповідальності. Він підібрав на вулиці згортки з метадоном і через 20 хвилин був викритий поліцією. Тоді суд дав йому рік пробаційного нагляду.

Співорганізатор злочину раніше не судимий, має на утриманні малолітню дитину, яку виховує самостійно, оскільки мати дитини позбавлена батьківських прав, і добровільно пожертував на ЗСУ 100 тисяч гривень. З огляду на ці обставини суд призначив йому 5 років позбавлення волі умовно, звільнивши з-під варти.