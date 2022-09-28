Повідомлено про підозру вінничанину, який кликав Путіна в Україну

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 48-річному жителю Вінницького району у розповсюдженні матеріалів з публічними закликами до агресивної війни (ст. 436 КК України).

За даними слідства, громадянин України, маючи проросійську позицію, ще до повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 24 лютого 2022 року відкрито поширював в інтернеті інформаційні матеріали антиукраїнського характеру, в тому числі із закликами до агресивної війни росії проти України.

Зокрема, у соціальній мережі Facebook підозрюваний розмістив публікацію зі зверненням до президента російської федерації путіна напасти на Україну – «Путин! Напади на Украину, пока они все деревья ради ружей не вырубили».

Протиправний зміст публікацій підтверджено лінгвістичною експертизою.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури