У розкраданні понад ₴7,5 млн. на закупівлях ліків для онкохворих підозрюють посадовця Департаменту охорони здоров’я КМДА

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Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ БКОЗ СБ України повідомлено про підозру заступнику директора Департаменту охорони здоров’я КМДА – начальнику управління лікувально-профілактичної роботи за фактом службової недбалості під час закупівлі лікарських засобів для лікування онкологічних хворих (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за результатами проведення процедури закупівлі у листопаді 2020 року укладено договір на поставку лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та в подальшому здійснено закупівлю вказаних ліків.

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Відповідно до висновку комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи внаслідок закупівлі зазначених лікарських засобів за завищеними цінами територіальній громаді міста Києва спричинено збитки у розмірі понад 7,5 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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