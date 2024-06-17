Повідомлено про підозру вінничанину, який на АЗС кастетом побив водія

15 червня близько 12.00 до поліції звернувся 32-річний місцевий житель, про те, що невідомий чоловік, перебуваючи на АЗС по вул. Немирівське шосе у м. Вінниця, у ході конфлікту «кастетом» завдав йому тілесних ушкоджень, після чого з місця події поїхав на автомобілі Opel.

Заявнику була надана медична допомога. Підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення 40-річного вінничанина поліцейські розшукали та затримали у процесуальному порядку.

Слідчі відділу поліції №1 Вінницького райуправління повідомили затриманому про підозру ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області