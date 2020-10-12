Повідомлено про підозру закарпатцю, який причетний до підпалу кафе у Мукачеві

Поліція встановила причетного до замаху на підпал кафетерію на вулиці Івана Маргітича у Мукачеві. 19-річному жителю села Клячаново слідчі повідомили про підозру у вчиненні вказаного злочину. Слідство у справі триває

Поліцейські Закарпаття встановили особу чоловіка, який причетний до замаху на умисне пошкодження майна розважального закладу у Мукачеві. У ході слідства поліцейські встановили, що саме 19-річний житель села Клячаново спільно з невстановленою слідством особою, діючи умисно, вночі здійснив підпал закладу.

Оскільки приміщення обладнане сигналізацією, спрацювали датчики, на що зреагувала приватна охорона та пожежу було вчасно ліквідовано.

Відтак, за фактом злочину, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто закінчений замах на умисне пошкодження або знищення майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За процесуального керівництва прокуратури області 19-річному жителю Мукачівщини слідчі Головного управління поліції повідомили про підозру та звертатимуться до суду з клопотанням для обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У справі триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Поліція Закарпатської області