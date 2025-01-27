Повідомлено про підозру жителю Ізмаїла, який допустив смертельну ДТП (фото)

Правопорушника помістили під варту. За скоєне йому загрожує позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 січня ввечері в м. Ізмаїл.

Слідчі територіального підрозділу поліції встановили, що 19-річний містянин, керуючи автомобілем «Mercedes», не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та в’їхав у стовп електромережі. Від удару автівку відкинуло в паркан приватного домоволодіння.

У легковику, окрім водія, знаходились ще троє його товаришів 17-ти, 18-ти та 20-ти років.

Від отриманих травм 18-річний хлопець, на жаль, загинув. Керманич та інші двоє пасажирів отримали різні тілесні ушкодження.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був у тверезому стані.

Як повідомив старший слідчий Ізмаїльського районного відділу поліції Федір Чифліклій, зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили водієві про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. В рамках досудового розслідування вилучено транспортний засіб та призначено низку судових експертиз.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини