У Києві судитимуть чоловіка, який побив та пограбував пенсіонера

За скоєне зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в червні цього року до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від дідуся про те, що невідомий чоловік побив та пограбував його у під’їзді. Правоохоронці виїхали на місце злочину та з’ясували, що зловмисник прослідкував за дідусем, накинувся з кулаками та заволодів його телефоном.

Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясувалося, що зловмисник раніше судимий 56-річний уродженець Криму.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 186 – грабіж. Наразі обвинувальний акт щодо зловмисника правоохоронці скерували до суду. Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва