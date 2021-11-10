Повідомлено про підозру зловмиснику, який побив музиканта у Шевченківському районі столиці

Між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого порушник завдав опоненту тяжких тілесних ушкоджень. Тепер порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про бійку в одному із будинків на проспекті Перемоги. На місце події оперативний черговий направив декілька екіпажів патрульних поліцейських та слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

На місці події правоохоронці одразу встановили всіх учасників інциденту.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, завдяки оперативним заходам поліцейські затримали 36-річного уродженця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень відомому українському музиканту:

«З’ясовано, що потерпілий піднявся до квартири сусідів, які гучно відпочивали, аби попросити поводити себе тихіше у вечірній час. Далі між ними відбувся конфлікт, який переріс у бійку. Опонент завдав музиканту тяжких тілесних ушкоджень, після чого він звернувся за медичною допомогою. Окрім того із заявами до поліції звернулись ще декілька осіб, які також отримали тілесні ушкодження під час конфлікту».

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато три кримінальних провадження: два за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, та за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва