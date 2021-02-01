Появились интернет-мошенники, предлагающие работу на дому

Многие уже привыкли к тому, что в различных группах социальных сетей можно встретить объявления о «работе на дому». Чаще всего подобную несложную работу предлагают сидящим в декрете домохозяйкам, как необременительный источник дополнительного дохода. А теперь аналогичные предложения начали массово приходить абонентам, которые засветили свои номера телефонов где-то в интернете.

Условия такой «работы» авторы объявлений обычно не предают всеобщей огласке, а обещают рассказать заинтересованным в личных сообщениях. На самом деле, подобные предложения – это классическая схема идеального мошенничества, в которой формально даже нет состава преступления.

Вот как рассказывает о своем опыте общения с «работодателем» один из пользователей:

Пользователи приложения Getcontact и правда уже идентифицировали отправителей спама:

Существует огромное количество вариаций данной схемы, но, если коротко, суть в следующем: «работнику» предлагается выполнять какие-нибудь несложное действия – заполнять конверты, собирать ручки, сортировать изображения на компьютере по папкам и т.п. За выполнение такой работы предлагаются небольшие, но и не слишком маленькие деньги – достаточно привлекательная сумма для выполнения какой-то совершенно несложной задачи.

Однако для того, чтобы начать «зарабатывать», исполнитель должен сделать первоначальное вложение (вход в бизнес, инвестиция, оплата накладных расходов и т.п.). Фишка в том, что, когда «работа» выполнена, «работодатель» отказывается оплатить ее под любым предлогом, либо просто исчезает с радаров.

Итог: пострадавший оплатил первоначальный взнос за копеечный товар, с которым в итоге остался на руках. Именно поэтому, даже нет формального обмана – ведь никто не запрещает пойти на рынок и стоять реализовывать там эти собранные ручки. Или вот, пример «работы», когда девушке предложили сортировать кофейные зерна:

Еще одна разновидность данной схемы – это «работа на компьютере». Чаще всего, это участие в рекламных сетях с оплатой за просмотры. Участнику предлагается переходить по ссылкам или просматривать рекламный видеоконтент. За это рекламная сеть обещает выплаты (чаще всего в криптовалюте), а приглашающий в схему человек, получает свое вознаграждение от сети за регистрацию по реферальной ссылке.

Проблема в том, что вознаграждение за просмотры рекламы настолько мало, что, потратив кучу времени на ссылки и ролики, пользователь бросает это занятие, так и не достигнув порога выплат. Рекламодатели тоже не в восторге – трафик, который они привлекают таким образом не является целевым для них (если только они не рекламируют аналогичные системы, предлагающие вознаграждение за некие действия пользователей). В выигрыше данной схемы только рекламная сеть, которая получает деньги от рекламодателя.

Так что, если вы получили сообщение с предложением несложной работы на дому (или через интернет), не требующей квалификации, скорее всего вас хотят раскрутить либо на деньги, либо на время и бесплатное выполнение каких-то действий, выгодополучателем которых будет кто-то другой, но точно не вы.

Андрей Майданик, internetua.com