Поїхав на «тест-драйв»: поліцейські розшукали мотоаса причетного до незаконного заволодіння мотоциклом

Днями до правоохоронців звернувся 19-річний місцевий житель з повідомленням про викрадення його мотоцикла «Honda». Вже за кілька годин у сусідньому районі поліцейські розшукали правопорушника та вилучили транспортний засіб.

Зі слів заявника, напередодні він опублікував оголошення про продаж свого двоколісника на онлайн-платформі. Згодом до нього зателефонував потенційний покупець та домовився про зустріч.

Після візуального огляду мотоцикла на одній із вулиць Коростишева «покупець» попросив дозволу проїхатися на ньому, аби перевірити технічну справність. Власник погодився, чоловік поїхав, однак на місце зустрічі більше не повернувся.

Правоохоронці відділення №1 (м. Коростишів) Житомирського райуправління поліції №2 того ж дня встановили та розшукали причетного до правопорушення, 26-річного жителя міста Звягеля. Транспортний засіб поліцейські вилучили поблизу будинка, в якому мешкає фігурант.

23 квітня слідчі оголосили чоловікові про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Житомирське районне управління поліції №2