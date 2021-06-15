Пожежа в будинку для літніх людей де загинуло 15 осіб: судитимуть чотирьох осіб

Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, а саме власника домоволодіння, орендаря будинку та його дружини — директорки закладу та адміністратора, який координував роботу пансіонату і при цьому не був офіційно працевлаштований, за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 січня 2021 року оператор ДСНС отримав повідомлення про виникнення пожежі у двоповерховій будівлі, розташованій у Холодногірському районі по вул. Нижня Гиївська, 150-б.

Зазначений будинок використовувався для розміщення людей похилого віку (геріатричній пансіонат). Причиною пожежі стало порушення вимог пожежної безпеки, як при будівництві, так і при експлуатації будівлі. Під час пожежі загинуло 15 осіб.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого управління ГУНП України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури