Позичити гроші? Стережіться шахраїв!

Я отримав повідомлення в телеграм від свого знайомого, який просить позичити кошти на зазначений номер картки в повідомленні, я без вагань здійснив переказ коштів, після зателефонував цьому знайомому – виявилось, що шахраї зламали його телеграм.

Начальником 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам у місті Києві капітаном поліції Андрієм Пархоменком було надано інформацію та рекомендації щодо того, як діяти коли нібито знайома людина просить позичити грошей в особистому повідомленні в месенджері соціальної мережі. Це може бути хтось, із ким ви давно не спілкуєтесь, але є ризик, що сторінку людини зламали шахраї.

Знайомою людиною може бути друг, родич, колега тощо. Вона надсилає Вам особисте повідомлення в месенджер*, у т.ч. соціальної мережі.

*Месенджер — це безкоштовний мобільний додаток для обміну повідомленнями, який використовується для обміну миттєвими повідомленнями, обміну фотографіями, відео, аудіозаписами та для групових чатів. Приклади месенджерів: viber, whats app, telegram, messenger facebook, direct instagram та ін.

Та просить Вас позичити їй грошей (зазвичай, перерахувати на вказану нею банківську картку чи поповнити рахунок номеру мобільного телефону). Це може бути хтось, із ким ви давно не спілкуєтесь чи навпаки, спілкуєтеся дуже часто. Головне, у цьому випадку Ви повинні завжди пам’ятати те, що, можливо, акаунт* месенджеру чи соціальної мережі* цієї людини зламали шахраї (підпорядкували собі управління акаунтом) та від імені вашого знайомого просять у вас гроші.

*Акаунт — обліковий запис людини у якійсь системі реєстрації та інформація пов’язана з таким записом.

*Соціальна мережа — це сервіс (інтернет майданчик) для підтримки соціальних зв’язків в Інтернеті. Важливим елементом соцмережі є контент (зміст, інформація), створений користувачами (власниками акаунтів у даній мережі).

Якщо дійсно таке трапилося, то дії даних осіб називаються шахрайством. Шахрайство — це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Відповідальність за вчинення шахрайства регулюється ст. 190 Кримінального кодексу України та передбачена від штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, в залежності від суми завданого збитку та кількості осіб, які вчинюють шахрайські дії.

Пам’ятайте:

✅ Зв’язатися з людиною через інший канал (телефоном, поштою, іншим месенджером) і запитати про повідомлення.

Якщо людина не надсилала повідомлення:

✅ Розповісти, що її акаунт зламали.

✅ Порадити змінити пароль до месенджера та увімкнути двофакторну аутентифікацію.

✅ Попросити повідомити про інцидент Кіберполіцію та CERT-UA.

❌ Не довіряйте особі, яка телефонує, тільки тому, що вона знає про вас персональну інформацію (шахраї можуть знайти її в інтернеті).

На замітку:

Друзі не просять грошей у месенджерах — перевір двічі!

Чужий акаунт може стати шахрайським інструментом!

Не поспішай допомагати онлайн — це може бути пастка!

Переконайся, що це дійсно твій знайомий!

Позичати в мережі — ризик втратити більше!

Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно зверніться до банку для блокування картки та подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням https://ticket.cyberpolice.gov.ua.

Також до вище зазначеної інформації, просимо Вас долучитись до соціального проєкту «БРАМА» – це проєкт, що був створений за підтримки кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та блокування протиправного контенту.

Старшим оперуповноваженим 9-го відділу (оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій) управління протидії кіберзлочинам в місті Києві капітаном поліції Ігорем Чепуром, було зазначено та наголошено на тому, що головною метою є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту.

Місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали, у медіапросторі та якісно навчати виявляти й утилізувати ворожий контент.

Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або компʼютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи.

Задача учасників – надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг – більша вірогідність блокування контенту.

Запрошуємо долучитись до соціального проєкту “БРАМА”

https://chatovi.online/