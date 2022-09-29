Затримано зловмисника, який, погрожуючи фізичною розправою, пограбував пасажира столичного залізничного вокзалу

Фігурант підійшов до чоловіка на вулиці та відібрав у нього сумку з особистими речами. За скоєння грабежу в умовах воєнного стану йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Під час несення служби на Центральному залізничному вокзалі поліцейські сектору превенції отримали повідомлення про пограбування пасажира на площі Вокзальній. Правоохоронці встановили усі обставини події та розпочали пошуки нападника за описом, який надав потерпілий.

Заступник начальника відділу поліції на станціях залізничного транспорту Віталій Юрченко розповів, що під час відпрацювання території вокзалу, наряд поліцейських помітив схожого за прикметами чоловіка:

«У ході поверхневої перевірки правопорушника, ми виявили мобільний телефон та рюкзак з особистими речами заявника. Для документування злочину на місце було викликано слідчо-оперативну групу, а чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це 47-річний уродженець Хмельницької області».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Також слідчі за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Затриманому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва