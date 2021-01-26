Предприимчивая жительница Кривого Рога организовала бордель на съемной квартире

В городе Кривой Рог Днепропетровской области местную жительницу уличили в занятии проституцией и обустройстве места разврата.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Санкционированный обыск состоялся 23 января. Правоохранители выяснили, что 34-летняя горожанка арендовала квартиру в одном из районов города и там принимала клиентов. Также к занятию проституцией женщина привлекла свою знакомую. Интимные услуги стоили около 800 гривен в час. Привлекали девушки клиентов с помощью рекламы в интернете.

В результате обыска изъяли: ноутбук, деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Правонарушительнице грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.