Працівника Київського СІЗО викрито при спробі передачі наркотиків до установи

Київською міською прокуратурою спільно з оперативним відділом державної установи «Київський слідчий ізолятор» попереджено спробу пронесення наркотичної речовини до режимної установи.

Так, 9 жовтня 2020 року під час здійснення догляду на контрольно-пропускному пункті установи у 41-річного молодшого інспектора слідчого ізолятора виявлено блок зарядного пристрою, у середині якого знаходилися 3 поліетиленові згортки з речовиною білого кольору кристалічного походження.

Вилучені речовини направлено на експертизу.

Про виявлене правопорушення повідомлено територіальне управління ДБР, розташоване у м. Києві, та розпочато кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

Нагадуємо, що на виконання вимог Київської міської прокуратури, правоохоронними органами міста здійснюються заходи щодо виявлення та перекриття каналів надходження заборонених предметів на режимну територію ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Київська міська прокуратура