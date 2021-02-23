Працівника колонії на Київщині підозрюють у торгівлі психотропами 

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектора пожежної профілактики відомчої пожежної охорони Білоцерківської виправної колонії №35 за фактом придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, з грудня минулого по січень поточного року, працівник колонії зберігав та збував психотропні речовини ув’язненим особам. Зокрема, було задокументовано факт збуту амфетаміну за 1000 гривень. Під час обшуку, у фігуранта провадження виявлено та вилучено ще три пакунки із психотропами, загальною масою 0,523 г.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство здійснюється Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури