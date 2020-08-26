Житель Николаевщины убил односельчанина и имитировал ДТП, чтобы скрыть преступление

Эксперт обнаружил у погибшего колото-резаные раны, чем опроверг версию аварии.

На Николаевщине полицейские задержали мужчину, который убил своего односельчанина и, скрывая преступление, имитировал дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

25 августа около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта одного из поселков Доманевского района лежит окровавленное тело мужчины, вероятно, после наезда автомобиля. На месте происшествия, осмотрев тело, эксперт обнаружил у погибшего колото-резаные раны, чем опроверг версию аварии.

Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 46-летний ранее судимый местный житель.

Как выяснилось, днем между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого задержанный нанес ножевые ранения своему соседу, а чтобы скрыть преступление, имитировал ДТП. Он оставил следы волочения тела подальше от домовладения и разбросал пластиковые детали, похожие на запчасти от автомобиля.

Орудие убийства — нож — изъят для направления на экспертизу.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. // LB.ua