Поліцейські затримали зловмисника, який до смерті побив жительку Одеського району

Сусідка виявила потерпілу без ознак життя за місцем її мешкання майже через тиждень після побиття. Прибувши за викликом, правоохоронці за кілька годин встановили причетну до злочину особу. Правопорушник приятелював із загиблою. За скоєне йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Оглянувши місце злочину, опитавши місцевих жителів і встановивши коло спілкування 65-річної жительки Овідіополя, поліцейські з’ясували, що за п’ять днів до її смерті, 23 квітня, у неї у гостях був 56-річний раніше судимий за крадіжку та порушення правил адміністративного нагляду приятель, який проживає у тому ж селищі. Під час спільного вживання алкогольних напоїв між господинею та гостем спалахнула сварка. У її розпалі чоловік почав бити жінку. Зламавши їй ребра та грудну клітку, зловмисник пішов додому, нікому не повідомивши про скоєне і не викликавши «швидку» потерпілій, яка померла внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Фігуранта поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а з його оселі під час невідкладного обшуку вилучили одяг з біологічними слідами. Його та інші речові докази поліцейські скерували на експертні дослідження.

За наявністю достатньої доказової бази слідчі під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої, за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від семи до десяти років позбавлення волі.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Головне управління Національної поліції в Одеській області