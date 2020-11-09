Скандальное решение КСУ о декларациях: чиновники могут безнаказанно получать подарки

Из-за решения Конституционного Суда Национальное агентство по предупреждению коррупции не имеет возможности составлять протоколы об административных правонарушениях, поэтому чиновники могут получать драгоценные подарки и «благодарить» за них.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

«Из-за решения КСУ от 27 октября 2020 года №13-р/2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции лишено возможности составлять протоколы об административных правонарушениях, в том числе о нарушении чиновниками установленных законом ограничений относительно получения подарков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновники могут чувствовать себя свободно при получении ценных подарков и «благодарить» дарителей, избегая ответственности, поскольку механизм противодействия таким правонарушением и неотвратимости наказания разрушен.

Среди чиновников, которые теперь могут принимать подарки: Президент Украины, премьер-министр и министры Кабинета Министров Украины, их заместители, народные депутаты Украины, судьи и прокуроры, члены Высшего совета правосудия и члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Центральной избирательной комиссии, глава Национального банка Украины, его заместители, глава Фонда государственного имущества Украины, его заместители, руководитель Офиса Президента Украины, его заместители и другие.