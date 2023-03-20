Журналіст викрив фальшивого військового інструктора з величезною аудиторією (відео)

Відомий журналіст-телеведучий Роман Вінтонів, більш знаний як Майкл Щур, викрив шахрая із величезною аудиторією у соцмережах, який видає себе за військового інструктора та наражає на небезпеку майбутніх військових.

Вінтонів від початку повномаштабного вторгення рашистів боронить Україну у лавах 112 бригади ТРО ЗСУ. Журналіст, який вочевидь повернувся з фронту у відпустку, записав інтерв’ю із так званим військовим інструктором Алі Шехайтлі, який не розповів, де служив та воював і не вміє навіть поводитись із зброєю.

«Алі називає себе військовим інструктором із бойовим досвідом та має величезну аудиторію у соцмережах і показує їй всіляку дичину. Та є і гірші речі – інструктор Алі вчить майбутніх військових неправильним та небезпечним для життя речам», – йдеться у описі до відео.

Водночас Майкл Щур зустрівся зі справжнім військовим інструктором Денисом Квебеком, який розніс на друзки тактику і поради Алі.

«На жаль, типу інструктор Алі не сказав, хто ж порадив йому ставити пальці рогаткою, коли тримаєш автомат, хто навчив не прибирати палець зі спускового гачка і хто вирішив, що побиття поролоновою палицею допоможе стати гарним військовим», – повідомляє Телебачення Торонто.

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Львівський портал