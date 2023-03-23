Двоє зловмисників підбурювали директора інституту до дачі хабаря працівникам поліції

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом чоловікам, які шляхом залякування намагались схилити керівника державної установи до надання неправомірної вигоди працівникам поліції.

Згідно з матеріалами слідства, один з підозрюваних, працюючи водієм в державному інституті ДСНС та НАН України, повідомив директору цієї установи про наявність у останнього проблем, пов’язаних із кримінальним провадженням, яке начебто розслідується органами нацполіції. При цьому водій пообіцяв директору дізнатися причину зацікавленості правоохоронців через свого знайомого.

Спільник підозрюваного, видаючи себе за чинного співробітника поліції, повідомив посадовцю про можливість закриття вказаного кримінального провадження у разі передачі співробітникам поліції винагороди у сумі 35 тисяч доларів США.

Оскільки директор повідомив, що не володіє такою сумою грошей, псевдоправоохоронець зменшив розмір «винагороди» до 15 тисяч доларів США.

Сприймаючи слова зловмисників як правдиві та усвідомлюючи можливі негативні наслідки для себе, директор інституту погодився на умови зловмисників, проте одночасно повідомив про факт вимагання до правоохоронних органів.

У ході контролю за вчиненням злочину зловмисників затримали «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі майже 600 тис. грн для кожного.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Заходи з викриття кримінального правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві та оперативними працівниками ГУ ВБ СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура