Кременчанка потрапила в шахрайську пастку

Майже щодня працівники поліції документують різноманітні види шахрайств від яких потерпають мешканці області. Аферисти входять в довіру та незаконним шляхом привласнюють кошти.

Пройдисвіти не залишили осторонь 25-річну жительку Кременця, яка хотіла підзаробити. В мережі Інтернет вона знайшла допис про можливість заробити на спортивних ставках. Зв’язавшись з автором допису вона узгодила умови. Спершу дівчина надіслала невелику суму, а вже через декілька днів їй написав пройдисвіт й повідомив про чималий виграш. Однак обов’язкова умова для отримання коштів була сплата страхового внеску.

Аферист пообіцяв, що ці гроші повернуться дівчині. Тож заявниця без роздумів здійснив транзакцію на суму більше 15 000 гривень. Натомість через певний час збагнула, що її ошукали, адже автор допису видалив публікацію та вимкнув телефон.

Відомості про подію слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції розповідають, що чесні букмекери ніколи не попросять вас доплатити комісію або будь-які інші платежі – вони автоматично списуються з балансу на ігровому рахунку. Зверніть увагу, що стягувати податки можуть тільки легальні букмекери і тільки в тому випадку, якщо це обумовлено в законодавстві.

Справжні букмекерські контори можуть попросити внести мінімальний депозит у випадках, якщо до цього ви вносили кошти з платіжної системи, на яку не передбачений переказ.

Будь-яка вимога «внести платіж» на чиюсь банківську карту або гаманець – дуже вагомий привід задуматися і пошукати інформацію про букмекера.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області