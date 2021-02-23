$5000 за позитивні результати перевірки підприємства – судитимуть податківця та посередника

Прокурорами Офісу Генерального прокурора завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно керівника відділу Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області та посередника за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачений через посередника вимагав та одержав від представника приватного підприємства неправомірну вигоду у сумі 5000 дол США за здійснення впливу на службових осіб Головного управління Державної податкової служби та Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області, щоб вони прийняли позитивні рішення про відсутність порушень податкового законодавства за результатами перевірки підприємства.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора