Поліцейські Донеччини викрили зловмисника у нанесенні вогнепального поранення чоловіку

У своєму будинку потерпілий отримав вогнепальне поранення у спину від невідомого. Стріляли через вікно. Поліцейські встановили підозрюваного та викрили його за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД.

Близько опівночі 22 січня до поліції Слов’янська надійшло повідомлення про отримання місцевим мешканцем тілесних ушкоджень у своєму будинку.

На місці події слідчо-оперативна група з’ясувала, що чоловіка було поранено зненацька. Невідомі стріляли з вулиці через вікно, постріл потрапив у спину потерпілого.

З пояснень чоловіка поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний його знайомий, з яким напередодні стався конфлікт.

Чоловіки зустрілися ввечері у будинку потерпілого, де виникла сварка. Не домовившись, гість пішов, як з’ясувалося в ході слідства, недалеко – до припаркованого авто. Звідти зловмисник дістав рушницю та вистрелив у спину потерпілого через вікно.

Особу підозрюваного було встановлено. Ним виявився 35-річний мешканець смт Райгородок. Його було викрито за місцем мешкання за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили знаряддя злочину – рушницю, та набої.

Речові докази направлено на експертизу.

Фігуранту інкримінують ч.1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Донецької області