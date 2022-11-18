В Одесі правоохоронці затримали 46-річного жителя Суворовського району, підорюваного у вбивстві

У ніч з 15 на 16 листопада зловмисник перестрів 33-річного потерпілого біля його дому на вулиці Академіка Сахарова, щойно чоловік вийшов з автомобіля, і накинувся з ножем. Від множинних колото-різаних проникаючих поранень одесит помер.

Скривавленого чоловіка виявили перехожі і викликали лікарів та поліцейських. Медики вже нічим не могли допомогти постраждалому, а правоохоронці кинулися на пошуки правопорушника, який після скоєного одразу втік.

Співробітники територіального відділу поліції провели подворові та поквартирні обходи, опитали людей, вилучили записи з камер відеоспостереження, що знаходилися поряд з місцем злочину, і менше ніж за добу викрили зловмисника.

Фігуранта затримали за місцем мешкання. Під час проведення невідкладного обшуку в його квартирі поліцейські виявили та вилучили одяг з біологічними слідами, ножі та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Їх направили на експертизу.

Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві. Цей злочин передбачений ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські клопотатимуть в суді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Встановлюються мотиви вбивства.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1