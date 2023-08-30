Остаточно засуджено хмельничанина, який напав з ножем на двох малолітніх дітей

За результатами розгляду апеляційної скарги сторони захисту Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким за вчинення розбою засуджено 32-річного хмельничанина.

Інцидент стався у лютому 2019 року на території однієї зі шкіл в обласному центрі.



Чоловік, погрожуючи ножем, напав на двох п’ятикласників.

Щоб забрати мобільні телефони у дітей, він здушив хлопчиків за шиї та приставив ножа.

Свідком злочину став вчитель фізкультури, який в цей час проходив повз. Він і захистив дітей від розбійника та викликав поліцію.

Суд першої інстанції визнав кривдника винним за ч. 1 ст. 187 КК України та призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Засуджений оскаржив вирок в апеляції.

Однак, апеляційний суд відхилив усі доводи сторони захисту та залишив рішення без змін.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури