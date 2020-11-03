На Чернігівщині затримала чоловіка, який з ножем напав на правоохоронця

Вчора ввечері співробітники Бахмацького відділу поліції затримали 34-річного чоловіка, який раптово напав на 36-річного дільничного.

Інцидент стався між восьмою та дев’ятою годинами вечора. Підозрілий чоловік ходив поміж авто, припаркованих біля адмінбудівлі поліції. В цей момент біля приміщення з’явився капітан поліції. Побачивши поліцейського в однострої, зловмисник кинувся на нього. Внаслідок цього поліцейський отримав травми у вигляді забоїв рук та ноги.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Бахмацького відділу поліції, яка вилучила ніж та інші речові докази скоєння злочину.

Кримінальна поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як виявилося згодом, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Напередодні до нього додому виїжджала слідчо-оперативна група за викликом від дитини про вчинення батьком домашнього насильства.

Нині поліція встановлює всі мотиви нападу зловмисника на правоохоронця.

Слідчі відкрили провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті – позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області