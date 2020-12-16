Столичні оперативники затримали трьох іноземців за спробу обікрасти квартиру

Шляхом віджиму металопластикового вікна зловмисники проникли до помешкання та викрали ґаджети. Втекти з місця злочину їм завадили працівники карного розшуку, які затримали крадіїв на «гарячому».

У ході реалізації оперативної інформації у Деснянському районі Києва поліцейські виявили двох невідомих, які допомагали злізти товаришу з вікна першого поверху квартири на проспекті Лісовому. Тож правоохоронці вирішили перевірити чоловіків.

Начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала розповів про те, що оперативники провели поверхневий огляд та виявили прилади для віджиму скла та речі господарів квартири:

«Троє зловмисників намагались обікрасти квартиру: один із чоловіків потрапив до приміщення, забрав ноутбук, планшет та передав викрадені речі товаришам, які чекали на вулиці. Ми встановили, що усі троє — громадяни іншої держави, 1981, 1984 та 1992 років народження, які неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за майнові злочини».

Для документування злочину на місце події прибула слідчо-оперативна група. Вилучені речові докази правоохоронці відправили на експертизу.

Слідчі Деснянського управління поліції оголосили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Наразі поліцейські перевіряють причетність їх до аналогічних злочинів на території Києва.

Відділ комунікації поліції Києва