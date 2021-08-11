Росія організувала в Facebook та Instagram масову кампанію дезінформації про вакцини проти коронавірусу

У вівторок, 10 серпня, представники Facebook провели спеціальну пресконференцію та повідомили, що їм вдалося зупинити кампанію дезінформації про вакцини проти коронавірусу. Організована вона була кимось із Росії. Здійснювала цю кампанію фейків одночасно на декількох інтернет-платформах фірма Fazze.

Хоча вона зареєстрована у Великій Британії, всю свою діяльність здійснює у Росії. Спеціалізується на мережевій рекламі.

У червні популярний французький відеоблогер Лео Грассі повідомив, що йому надійшла комерційна пропозиція. З ним зв’язалися співробітники Fazze та запропонували поширювати фейкову інформацію про вакцину BioNTech/ Pfizer. За це Лео обіцяли щедро заплатити. Грассі відмовився й опублікував скриншоти електронних листів від Fazze у Twitter. Потім так само вчинив ще один блогер з Німеччини.

Провідний спеціаліст Facebook з аналізу глобальних загроз Бен Німмо розповів на пресконференції, що завдяки цим блогерам компанія провела ретельне розслідування. Було встановлено, що фейки про вакцини намагалися організовано поширювати у Facebook, Instagram, а також на популярних інтернет-платформах Reddit, Medium і Change.org.

Fazze ангажувала інфлюенсерів з усієї Європи. Їм потрібні були блогери з хорошою репутацією. «Це була пральня фейків», — сказав Німмо. Блогери «відмивали» дезінформацію, і та поширювалася далі соцмережами, не викликаючи недовіру у користувачів.

За підсумками розслідування, повідомив начальник відділу безпеки Facebook Натаніель Глейчер, у цій соцмережі було заблоковано 65 акаунтів. У Instagram припинили роботу 243 акаунти.

Цільова аудиторія фейкової кампанії перебувала в Індії та Південній Америці, але дезінформація також поширювалася серед користувачів у США і Європі. Німмо та Глейчер не знають, хто є замовником, на кого працювала Fazze. Всю зібрану інформацію Facebook передала владі та керівництву інших інтернет-компаній. // Ігор КОЗЛОВ, «ФАКТИ»