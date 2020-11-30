В Чернигове арестовали подонка, пытавшегося изнасиловать малолетнюю девочку

В Чернигове задержали 40-летнего мужчину, который силой пытался вступить в половые отношения с малолетним ребенком. 30 ноября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черниговской области.

Так, 27 ноября около 21 часов в полицию поступило сообщение от 37-летней черниговчанки о том, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения якобы насилует ее дочь. Перед этим мужчина избил и выгнал из квартиры заявительницу.

На место происшествия немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции.

Полицейские успели спасти ребенка от изнасилования.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Следователь полиции сообщил мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет», — отметили в полиции.

30 ноября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.