Житель Николаевщины, арестованный за домашнее насилие над матерью, после суда угрожал ей убийством

Южноукраинский городской суд арестовал 22-летнего местного жителя, который подозревается в систематическом домашнем насилии над 44-летней матерью.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Злоумышленник, будучи осужденным за имущественные преступления к трем с половиной годам и освобожденный от отбывания наказания с испытательным сроком в два года, в течение июня-декабря 2020 года систематически совершал психологическое и физическое насилие над своей матерью, что привело к ее психологическим страданиям и ухудшило качество жизни потерпевшей.

Во время судебного разбирательства указанного преступления, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью в адрес потерпевшей и угрожал убийством последней, которые потерпевшая восприняла как реальные.

Кроме этого, после удовлетворения ходатайства прокурора об избрании обвиняемому меры пресечения, последний в очередной раз в словесной форме подтвердил о намерении лишить жизни своей матери, путем убийства последней.

По данному факту окружной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления предусмотренного частью 1 статьи 129 («Угроза убийством») Уголовного Кодекса Украины. // Преступности.НЕТ