Рецидивистку, зарезавшую двух мужчин из-за шаурмы, посадили еще на 13 лет

Уголовница расправилась с собутыльниками на глазах у многочисленных прохожих

Завтрак на траве с шаурмой, которую не поделили местные выпивохи у станции метро «Царицыно» минувшим летом, обернулась для 41-летней москвички Веры Черкасовой суровым сроком. Московский городской суд признал женщину виновной в убийстве двух человек и приговорил к 13 годам колонии общего режима.

Страдающая от алкогольной зависимости дама частенько проводила время со своими собутыльниками у станции метро «Царицыно». Летом компания едва ли не каждый день разбивала свой алколагерь прямо на газоне у метро, не обращая внимание на косые взгляды прохожих.

Драма произошла 18 июня, когда Вера со своими кавалером по кличке Волосатый и с остальными выпивохами пришла на любимую поляну неподалеку от метро и станции пригородных электричек.

Под вечер Волосатый и его собутыльник, наконец, решили закусить и отправились к торговому центру на улице Луганская. Там между голодными мужчинами произошла ссора из-за шаурмы.

Волосатый вытащил из своей сумки нож и отдал от греха подальше Вере – женщина пришли сюда, услышав крики. Мужчина боялся, что ножом сможет воспользоваться противник. Однако он не учел главного — нож не должен был попадать в руки Веры. Заполучив холодное оружие, пьяная дамочка впала в невменяемое состояние и сначала набросилась на главного претендента на шаурму, а потом порешила и своего возлюбленного.

В суде женщина призналась, что этих подробностей не помнит, так как находилась в сильнейшем алкогольном опьянении.

Женщину задержали прохожие: отобрали нож и стерегли до приезда полицейских. Удерживать ее было непросто — немного придя в себя, убийца устроила истерику, стала рваться к «мужу».

Примечательно, что осужденная находилась под пристальным надзором полицейских, ведь женщина провела в местах не столь отдаленных в общей сложности 18 лет. // МК