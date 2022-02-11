Працівнику столичного СТО повідомили про підозру у викраденні «Мітсубісі Паджеро»

На час досудового розслідування зловмисник перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Днями на вулиці Закревського поліцейські зупинили автомобіль «Мітсубісі Паджеро», який рухався із порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування із кермувальником правоохоронці помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння та відсутність будь-яких документів на автівку.

Працівники поліції з’ясували, що чоловік викрав позашляховик в Оболонському районі на станції технічного обслуговування, де працював.

Правоохоронці перевірили водія на приладі Драгер на вміст алкоголю в його організмі, який показав 0,93 проміле. Порушником виявився 28-річний місцевий мешканець, неодноразово судимий за викрадення авто та розбійний напад, якого затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Наразі районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігуранту загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва