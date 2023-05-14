Працівник колонії, який хотів грошей від вʼязня, втратив роботу і заплатить штраф

Колишнього співробітника Синельниківської виправної колонії (№94) визнали винним у зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 8 травня.

Чоловік працював в установі начальником відділу соціально-виховної та психологічної роботи.

У жовтні минулого року, засуджений попросив надати йому характеристику для звернення до суду про умовно-дострокове звільнення. Без позитивної характеристики, яка свідчить про виправлення, засуджений не зможе звернутися до суду.

Обвинувачений створив у вʼязня уявлення, що може вирішити питання про його умовно-дострокове звільнення шляхом злочинного впливу на працівників прокуратури. Він запропонував за 100 доларів вплинути на прокурора для сприяння у підготовці позитивної характеристики. Ще 100 доларів слід було передати для слідством особи (посередника) за вплив у підготовці документів.

Подробиці викриття злочину в судових рішеннях не наводяться.

У підготовчому засіданні суд затвердив угоду про визнання винуватості.

Чоловіка оштрафували на 34 тисячі гривень. Сьогодні він працює у приватній фірмі охоронцем.