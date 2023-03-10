Працівник Луцького СІЗО проносив у заборонену зону психотропи

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури працівнику Державної установи “Луцький слідчий ізолятор” повідомлено про підозру у незаконному придбанні й зберіганні психотропної речовини з метою передачі у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).

Зранку 08 березня 2023 року його викрито під час спроби пронести у заборонену зону амфетамін задля передачі ув’язненим.

Вирішується питання про відсторонення працівника слідчого ізолятора від посади та про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП в області.

Викрито підозрюваного за оперативного супроводу працівників Управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області та Луцького слідчого ізолятора.

Пресслужба прокуратури області