Працівник одеського райсуду заробляв на «зливі» інформації про обшуки

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно помічника судді одного з районних судів Одеси за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовими особами та збуту інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України).

Слідством встановлено, що помічник судді вимагав у працівника одного з підприємств кошти за інформацію щодо отриманих клопотань про проведення обшуків за адресами діяльності його підприємства.

За відслідковування внесення до суду клопотань чоловік повинен був надавати 100 доларів США щотижня, а у разі реального подання документів – 500 доларів США. За ці кошти працівник суду обіцяв надати повну інформацію щодо внесених клопотань та їхні копії.

При цьому зазначив, що питання про прийняття рішення за клопотаннями будуть обговорюватись окремо, однак запевнив, що може вплинути на відповідних службових осіб та забезпечити відмову в їхньому задоволенні.

Помічника судді затримали одразу після одержання 500 доларів США хабара.

Наразі обвинуваченого за клопотанням прокуратури відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури