Арештовано банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок

Транснаціональну мережу торгівлі людьми вдалося викрити через анонімне повідомлення на спеціальну гарячу лінію поліції Іспанії.

Поліція південно-східної іспанської провінції Аліканте заарештувала 48 осіб, зокрема трьох лідерів угруповання, звинувачених у торгівлі понад 1000 жінками з Колумбії та Венесуели, пише DW.

Правоохоронці здійснили серію рейдів на вісім об’єктів, включно з трьома борделями, зокрема в Аліканте та Мурсії.

“Жертв, переважно південноамериканського походження, заманили до Іспанії фіктивними пропозиціями роботи”, ‒ заявили у поліції.

Лідери зловмисників, іспанець і дві колумбійки, викрали протягом останнього року понад 1000 жінок. Жінки прибули до Іспанії, щоб працювати прибиральницями та у салонах краси, але натомість “їх відвезли до клубів, де вони піддавалися сексуальній експлуатації”.

Зрештою, вони жили як повії у приміщеннях, замаскованих під пансіонати чи гуртожитки.

Окрім того, що їх “примушували працювати весь час”, жінок тримали під постійним відеоспостереженням і не дозволяли перебувати на вулиці більше двох годин щодня.