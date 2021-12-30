В Москве эскортница зарезала клиента

Московская полиция задержала 26-летнюю девушку, работающую в эскорт-услугах. Она подозревается в убийстве клиента. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным издания, тело 48-летнего погибшего обнаружили в его квартире. В полицию обратились соседи мужчины, которые обнаружили в подъезде полураздетую девушку.

Сама эскортница на допросе рассказала, что познакомилась с мужчиной в Интернете. Они договорились встретиться у него дома, но все пошло не так. Между девушкой и клиентом произошла ссора, которая довольно быстро переросла в драку.

В ходе потасовки подозреваемая схватила нож и ударила оппонента в живот. Издание отмечает, что на теле мужчины было обнаружено не менее шести ранений. Кроме того, резаные раны нашли на его шее, ухе и плече.

Также известно, что и сама девушка, и ее жертва ранее были судимы за хранение наркотиков. // МК